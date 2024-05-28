ONE OK ROCK 2009“Emotion Effect”TOUR

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商品詳細
音源用でしたので、1-2回再生してます、再生確認済みです。暗室で保管してましたので状態は綺麗ですが、多少のスレはあります。中古品であるためご理解の程お願いいたします、神経質な方はご遠慮ください。◎即購入OKです、スリーブ＋防水で発送致します
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