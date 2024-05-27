ファミコン　新品未使用未開封　ヴォルガードⅡ

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新品未開封品です。キズや汚れが少なく状態がなかなか良いです。開封跡に塗料を塗って隠す事はしておりません。動作保証、価格交渉はご容赦下さい。単品ご購入の場合、購入前のコメントは必要ありません。複数ご購入の場合、2点目より送料分100円ずつ値引きさせて頂きます。価格変更致しますので、ご購入前にご連絡をお願い致します。プロフの一読もお願い致します。