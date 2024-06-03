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日本ハム時代の大谷翔平のボブルヘッドとプロ野球チップスの大谷翔平のカード
商品番号 D70472255179
商品名

日本ハム時代の大谷翔平のボブルヘッドとプロ野球チップスの大谷翔平のカード
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道日本ハムファイターズを大谷翔平打者版のボブルヘッド2017年にファンクラブ会員限定の非売品です。カード2枚の方はプロ野球チップスで出たサイン入りのレアなカード2枚です。よろしくお願いします！
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