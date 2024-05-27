６冊セット 水彩画の参考書

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商品詳細
６冊セットです。折れ破れはなく状態は良いです。水彩画を始める方、芸大等の受験生や生徒さん、教室関係の方おすすめです。「ここが知りたい水彩まるごとQ\u0026A」 視覚デザイン研究所 定価:￥1800「気軽にはじめる水彩7日間」 視覚デザイン研究所・編集室 定価:￥1800「気軽にはじめる花の水彩7日間」 視覚デザイン研究所/内田広由紀 定価:￥1800「水彩ノート・人物画」 視覚デザイン研究所 定価:￥2000「三原色を極める大人の水彩画塾」 青江健二 定価:￥2200 #青江健二#本#芸術／絵画・彫刻「水彩ノート・花」 視覚デザイン研究所 定価:¥2060
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