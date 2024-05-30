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ファミコン　ソフト　快傑ヤンチャ丸2
商品番号 M34697140628
商品名

ファミコン　ソフト　快傑ヤンチャ丸2
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古初期動作確認済みです。初期動作確認は当方の本体にて確認しています。箱にシール剥がし跡があります。付属は写真のものが全てです。中古品の為、スレキズ等ありますので上記の内容と共にご理解の上ご購入お願い致します。
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