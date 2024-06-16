未使用・未開封　DVD付き写真集　蜷川実花　《月刊MEN 金子ノブアキ》

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#トルネコ商店の月刊MEN←ポチッとね♪♪↑↑その他多数出品中↑↑#トルネコ商店の写真集←ポチッとね♪♪#トルネコ商店の画集・作品集←ポチッとね♪♪#複数枚購入割引特典有り#金子ノブアキタイトル:月刊MEN金子ノブアキJAN:4988013076761※未使用・未開封です、シュリンクに傷み箇所あります、宜しくお願いします。説明月刊MEN 第８弾 金子ノブアキが登場！彼の眼差しが、ヤバい！金子ノブアキに見つめられ続けた3日間！撮影・蜷川実花ミクスチャーロックバンド「RIZE」のドラマーで、俳優としても大活躍の金子ノブアキ。オキナワの夏、金子ノブアキと蜷川実花は、古いホテルにほとんど籠りきっての3日間、熱く、汗まみれになって、セッションしました。贅肉のない鍛え上げられた身体。何かを訴えかけてくるような強い視線。蜷川実花のカメラが受け止めた金子ノブアキの強烈な存在感。男子写真の魅力、醍醐味を堪能する傑作写真集が誕生しました！出演：金子ノブアキ撮影：蜷川実花●特典映像DVD付き写真集