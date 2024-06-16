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ニンテンドースイッチライトグレー★新品未開封
商品番号 B68173663106
商品名

ニンテンドースイッチライトグレー★新品未開封
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEニンテンドースイッチライトグレー新品未開封ですネットで購入したので店舗印なし（評価の高い信頼あるお店です)箱も綺麗な方だと思います。未開封の為動作確認はできません初期不良などはメーカーへお尋ねくださいメルカリ便匿名配送で発送します。8日の手数料50%還元キャンペーンなので出品してます対象期間過ぎたら削除しますご了承くださいませ。color:GRAYゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendoニンテンドースイッチライトニンテンドースイッチゲームポータブルゲームプレステ5
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