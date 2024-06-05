ロックマンエグゼ4.5 リアルオペレーション チップ・チップゲート・ペット2

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【商品の内容物】・外箱・カートリッジ箱、カートリッジ、説明書・バトルチップゲート・バトルチップ・アドバンスドペット2(希少品のため価格高騰中)・ペットホルスター2アドバンスドペット2専用収納ケース(希少品のため価格高騰中)【商品の状態】タンスにしまっていたため全体的にかなり状態が良いです。・外箱目立った傷なし。状態良好。・カートリッジ箱目立った傷なし。状態良好。・カートリッジゲーム機本体に抜き差しした際の微細な傷がありますが目立った傷なし。起動確認済。動作は未確認。・説明書傷なし。状態良好。・アドバンスドペット2目立った傷なし。状態良好。起動・動作未確認。・ペットホルスター2経年劣化により少し色褪せがあります。傷や汚れなし。・バトルチップゲート傷なし。状態良好。・バトルチップあまり触れていませんが、一部のチップは経年劣化によるくすみあり。リカバリー10,50とギガクラスチップのブルームーンレイの絵部分に剥がれあり。【発送について】・商品はエアクッションに入れ、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。【備考】・中古品にご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。・値下げ交渉は致しかねます。