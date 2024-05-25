スヌーピー SNOOPY ヴィンテージ 本 初版 絵本 スヌーピーミュージアム ...

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スヌーピー の初版の本です。ヴィンテージ品。外側の端は擦れがありますが、内側は美品です。中央付近は開き切ったような箇所もあります。(写真9枚目)スヌーピーミュージアムでも、この本のノートブックが売られていたようですね。こちらは、レプリカのノートではなく、当時物の絵本となります。ヴィンテージ品につき、ご理解いただける方、よろしくお願いします。#いきなりSNOOPY#いきなりミニマリストアメトイ♡まとめ買い大歓迎♡同梱可能な場合送料お値引き致します。コメント欄よりお伝えください。