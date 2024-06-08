XG SHOOTING STAR CD BOX 美品 トレカなし ステッカー1枚

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ステッカー1枚欠品トレカなしXG第3弾SG「SHOOTINGSTAR」CDBOX数量限定発売!初となる「SHOOTINGSTAR」と「LEFTRIGHT」の2曲収録シングル。“TrustURSELF\u0026BewhatUwanttobe”という２曲のコンセプトのもとXGのグループの本質、HIPHOP/R\u0026Bを強く表現した作品。「SHOOTINGSTAR」は、宇宙を遊泳するような夢幻的なサウンドと多彩なセクションに世界的なアーティストへと成長するという願いを込め、「LEFTRIGHT」は、「TheonlydirectionIknow」という歌詞に象徴されるように、そんな願いに対する方向を定め、だれかに左右されることなく前進するという誓いが込められている。2曲を通じて、さらにXGが次のステップへと駆け上がっていく想いを楽曲で表現しています。[仕様]「SHOOTINGSTAR」の夢幻的な世界観を表現したメタリック・オーロラの特殊BOX仕様。ConceptBookのような豪華PhotoBook、切り取って使用できるアコーディオン型POSTCARD、XGロゴステッカー2枚、トレーディングカード1枚(合計7枚からランダムに1枚）がセットになっています。Nextstageへと向かう、#XG「#SHOOTINGSTAR」のコンセプトが凝縮された作品。ぜひ堪能してください。Contents[Tracklist]01.SHOOTINGSTAR02.LEFTRIGHT03.SHOOTINGSTAR-Instrumental-04.LEFTRIGHT-Instrumental-