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【美品、完備品】ロックマン　バトル＆ファイターズ　ネオジオポケット
商品番号 M13530277285
商品名

【美品、完備品】ロックマン　バトル＆ファイターズ　ネオジオポケット
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 16,371 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロックマン　バトル＆ファイターズNEOGEOPOCKETCAPCOMネオジオポケット　カプコン動作確認済みです。全体的に美品だと思いますが中古品ですので状態は写真にてご確認下さい。水濡れ防止、潰れ防止し段ボールboxに入れ発送致します。よろしくお願いします。
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