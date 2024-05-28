【美品、完備品】ロックマン　バトル＆ファイターズ　ネオジオポケット

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ロックマン バトル＆ファイターズNEOGEOPOCKETCAPCOMネオジオポケット カプコン動作確認済みです。全体的に美品だと思いますが中古品ですので状態は写真にてご確認下さい。水濡れ防止、潰れ防止し段ボールboxに入れ発送致します。よろしくお願いします。