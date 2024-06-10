ニンテンドーゲームキューブ 本体一式＋α エンジョイプラスパックプラス風

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商品詳細
内容…GC本体DOL-001+ゲームボーイプレイヤーシルバーキズありACアダプターコントローラシルバー中期型コントローラークリア若干黄ばみゲームボーイプレーヤースタートアップディスク多少のキズニンテンドーゲームキューブソフトeカタログ2003エンジョイプラス版紙パッケージない、キズ多めAVケーブルS端子AVケーブルあつまれ!メイドインワリオ(ディスク・取説のみ)+大乱闘スマッシュブラザーズDX(ディスクのみ、キズあり)2枚組GCソフト用ケース取説側のディスク爪、固定弱いメモリーカード251×2枚中身空っぽ激レアコントローラ、希少なスタートアップディスク、なかなか見つからない純正S端子ケーブル等を集めた、お宝たくさんの超☆豪華セットです。スケルトンのGCコンは端子の接触があまり良くなかったので、接点復活スプレーを吹いてあります。銀・透明どちらのコントローラも、左/右に倒し切ると僅かに上方向の入力がされてしまいます。(スマブラDX・キャラセレ画面で発覚)本体・メモカは動作良好です。
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