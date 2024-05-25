廃盤！希少！入手困難！レア！0152レコードlovers rockミックステープ

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商品詳細
鬼レア流石にセンス良く抜群の選曲です！DAYDREAMINGPresentsLONELYPALANET25MoodsofloversrockA-Side1外池満広（DRY\u0026HEAVYCONNECTION)/OverTheRainbow(Bellversion)2COOLNOTES/MyTune315,16,17/BabyLove4SHARONFORRESTER/HereComesTheSun5LENNIEHIBBERT/MagaretsDream6EBONYSISTERS/IMustBeDreaming7MARVELS/LoveIsHere8MARVELS/IWillFollowYou9DIAMONDS/HeyGirl10NATURALTOUCH/YoungFree\u0026Single11MUDIE’SALLSTARS/NineteenLoveInDub12DENNISBOVELL/CastroBrownSpeakstoDennisBovell13WORLDSUPREMEFUNKYFELLOWS2102feat.ROSSIGNOL/WonderingBallonB-Side1ROCKINGTIME/雲の上まで2CARLTON\u0026HISSHOES/You\u0026me3TONEYWASHINGTON/SittingbytheWayside4TAMLINS/PeopleMakeTheWorldGoRound5JIMMYLINDSAY/Easy6’J’SISTERS/Can’tGiveYouAnything(ButMyLove)7T.T.ROSE/WhenWillSeeYouAgain8STRUGGLE\u0026THETAMLINS/BeautifulBride9SATCHMO/WonderfulWorld10GREGORYISAACS/CoolDownThePace以下省略川辺ヒロシ クボタタケシ 小西康陽 須永辰緒 オルガンバー
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