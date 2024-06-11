高地優吾 アクリルスタンド

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高地優吾くんのアクリルスタンドになります。購入後、一度だけ現場で使用しました。担降りのため出品中です。他にも出品しておりますので、ご覧ください♪即購入⭕️バラ売り❌まとめ買い⭕️お値下げ❌⚠︎購入意思のない、いいねはご遠慮ください▫︎素人保管になりますので、神経質の方はご遠慮ください。▫︎平日の発送になります、日祝は発送しません。取り置きいたしません。