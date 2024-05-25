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【伊達正夢さま専用】会長島耕作コミックス全巻セット
商品番号 P12441293765
商品名

【伊達正夢さま専用】会長島耕作コミックス全巻セット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

会長島耕作(全13巻)全巻セットです。自宅管理ですので、ヤケなどは多少ありますが、比較的美品です。ただあくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方にご購入をお願いいたします☺︎通読には全く問題ありません。ヤケの具合は写真をご覧ください。なおお取引後の返品・クレームはご遠慮頂きますようご理解ください。防水対策を考えての梱包をいたします。なおダンボール箱はリサイクルの物を使用する予定です。ゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便への変更の可能性がありますが、匿名配送です。セット本のバラ売りはできませんので、ご了承ください。
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