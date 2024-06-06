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モンハン カプコンフィギュアビルダー クシャルダオラ ネルギガンテ フィギュア
商品番号 U70091089418
商品名

モンハン カプコンフィギュアビルダー クシャルダオラ ネルギガンテ フィギュア
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カプコンフィギュアビルダースタンダードモデルplus.vol13のクシャルダオラ、ネルギガンテのフィギュアです。ケースに入れて飾っていたので美品です。モンハンモンスターハンターライズRISEサンブレイクワールドアイスボーンダイミョウザザミショウグンギザミメル・ゼナルナガロンマガイマガドイブシマキヒコナルハタタヒメリオレウスタマミツネゴアマガラシャガルマガラエスピナスガイアデルムナルガクルガオオナズチエスピナスイヴェルカーナネルギガンテミラボレアスアルバトリオンカプコンフィギュアビルダースタンダードモデルクリエイターズモデル任天堂switchPlayStation4PlayStation5
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