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鉄腕アトム　箱説付
商品番号 P17330847446
商品名

鉄腕アトム　箱説付
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 5,590 円
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商品詳細

動作確認済みです。比較的状態は良いです。ハガキが真ん中で切れております。
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