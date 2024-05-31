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ホシ SEVENTEEN CaratZONE ハイブインサイト トレカ
商品番号 F80101818884
商品名

ホシ SEVENTEEN CaratZONE ハイブインサイト トレカ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

即購入⭕お値下げ❌SEVENTEENFOLLOWtoSeoul①CARATZONEカラットゾーントレカHYBEINSIGHTハイブインサイト②フォトカードホシ2点セットluckycardにていただきました。本物の証明の刻印スタンプございます。ご安心くださいませ。画像にてご確認ください。交換後すぐにスリーブに入れて保管しております。折れ曲げ防止+防水+匿名配送にて左トレカluckyCARD付きません。確認済みですが韓国製につき初期キズなど見落としがあるかもしれません。全くの新品を希望される方はご購入をご遠慮ください。セブチソウル
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