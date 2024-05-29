PlayStation2 プレステ2 カセット ゲーム セット 動作確認済

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ご覧頂き誠にありがとうございます。▶︎プレイステーション2本体▶︎カセット4つ 戦国無双2、龍が如く2、バイオハザード4、ファイナルファンタジー9(Ⅸ)▶︎本体、全カセット動作確認済み※本体は少し傷や汚れがあります。汚れやホコリは取れるだけ取っています。※写真のものが全てになります。※ファイナルファンタジーについては、写真のようなひび割れがございます。中身は問題ないですが、ご了承の上ご購入ください。他サイトでも出品しましたので、早い者勝ちとなります。基本【匿名配送】です。何かご不明な点がございましたらコメントを下さい！個人保管の為ご理解頂ける方お願いします。他商品と同時購入の場合お値引きご相談承ります。