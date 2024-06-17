ニンテンドー3DS 2セット\u0026ニンテンドーDS lite

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商品詳細
【付属】・本体(3DS2つ\u0026DSlite)・3DS充電機台＊充電コードはございません。※上記にないものは付属しておりません。【状態】・J※下記にて状態をご覧下さい【配送方法】・送料込み【商品状態ランク】N新品、未使用品になります。 S新品同様の中古品使用感はございませんが、展示や保管に伴うわずかなキズや汚れのある商品。A若干の使用感はございますが、状態の良い商品です。AB一般的な使用に伴う使用感がありますが、まだまだお使い頂けるコンディションです。Bキズ・ヨゴレなどそれなりに使用感がございます。細かいことは気にしない方にオススメ。C全体的に汚れや目立つキズがあったり、かなり使用感があったりします。J使用不可のジャンク商品です。修理を前提にお考え下さいませ。ty
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