進撃の巨人　全巻セット

ご覧いただきありがとうございます。【品名】進撃の巨人 1〜34巻（全巻）セット【本の状態】・過去に中古で購入したものです。・帯はないものが多いです。・全体的に日焼け、ヨレ、擦れ等がございます。通読には問題ございませんが、中古品であることをご理解の上ご購入ください。よろしくお願いいたします(^^)



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