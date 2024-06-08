テイルズオブヴェスペリア　1/8塗装済み完成品フィギュア　ユーリ　フレン

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アルター1/8PVC塗装済み完成品フィギュアテイルズオブヴェスペリア•ユーリローウェル•フレンシーフォ•それぞれのミニフィギュア2体合計4体のセットとなります。外箱なし、写真に写っているものが全てになります。ガラスケース内にて飾っておりました。ユーリの前髪付近に若干塗装が薄くなっている部分があります。即購入OKバラ売り不可値下げ不可剣や鞘は取り外し、個別にプチプチに包んで梱包いたします。状態は悪くありませんが、中古品になりますので細かな事が気になる方は購入をお控え下さい。以下検索用TOVテイルズシリーズヴェスペリアユーリローウェルフレンシーフォ