使用感あり‼️loverboy Tシャツ

夜間勤務の為、お返事が遅くなるかもしれませんが、ご了承ください。loverboyラヴァーボーイTシャツボディーsportswear生産国不明コピーライトなし袖、裾、共にシングルステッチボディーカラー赤写真より暗めの赤ですので、ご注意ください。サイズL少し小さめのLサイズですので、必ず寸法確認してください。着丈約67cm身幅約44.5cm肩幅約44cm袖丈約19.5cm素人の平置き採寸ですので多少の誤差はご了承ください。身長○○cmですが着用できますか？等のご質問にはお答えできません。お持ちの服と比べてみてください。着画はできませんので、ご了承ください。柔らかい生地のTシャツです。状態ですが、全体的に毛羽立ちがあり、肩に、やや色褪せがあります。穴や傷はありません。古いTシャツで使用感ありますので、必ず状態を写真で確認してください。あくまでも中古ですので、古着に不慣れな方や完璧な商品を求める方、神経質な方は、ご遠慮ください。小さく折り畳んで、簡易包装で発送させていただきます。交渉中でも、ご購入していただいた方、優先とさせていただきます。この他に、KISSやマリリンマンソン、エアロスミスのTシャツなども出品しておりますので、是非ご覧ください。バンドバンドTシャツバンTツアーTシャツラバーボーイキッスキスHanesヘインズKISSジーンシモンズロックバンドパンクロックサマーソニックbloodykiss.ブラッディーキッスVANHALENザ・ローリングストーンズTHEROLLINGSTONESザ・ローリングストーンズTHEROLLINGSTONESNirvanaニルバーナカートコバーンカート・コバーンレッチリロックンロールエアロスミスローリングストーンズミックジャガーMickJaggerスティーブンテイラーレッドホットチリペッパーズROCKハードロックヘビメタREDHOTCHILIPEPPERSは



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