SEVENTEEN　ode to You Seoul　DVD　日本語字幕　ソウル

1.PACKAGE:OUTBOX+STAMPSTICKERSize:201x238x38mm/30x38mm2.DIGIPAKSize:185x220mm3.3DISCSAspect:NTSC16:9WIDESCREENCOLORAudio:DOLBYDIGITALSTEREO字幕:日本語、韓国語リージョンコード:24.PHOTOBOOKSize:185x220mm/約156ページ5.UNITMINIPHOTOBOOKSize:100x140mm/3種中1種ランダム封入/24ページ6.PHOTOCARDSize:54x86mm/13種中3種ランダム封入7.FOLDINGPOSTERSize:440x370mm/1種トレカはエスクプス、ジョシュア、ジュン、ユニットフォトブックはボーカルチームです。トレカの裏面、DVDケースの裏面に撮影が難しい程度のスレがあります。DVDの盤に視聴に支障の無い程度の細かい傷があります。#セブンティーン #エスクプス #スンチョル #ジョシュア #ジュン #ボカチ #Vocal即購入○バラ売り☓



