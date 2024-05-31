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BTS ハピエバ DVD
商品番号 Y91597400803
商品名

BTS ハピエバ DVD
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,564 円
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商品詳細

HappyEverAfterのDVDです。※ポストカードなし数回再生しました。外箱には細かなスレが見られ、ディスクケースの接着剤が画像4枚目のように溶けています。ランダムトレカはユンギです。日本語字幕付き濡れ防止＋プチプチで衝撃防止をしたうえで、ゆうパケットプラスで発送する予定です。・即購入◎・質問等ありましたらお気軽にコメントお願いいたします防弾少年団バンタンBTSナムジュンRMジンJINユンギSUGAホソクJ-HOPEジミンJIMINテヒョンテテVジョングクJUNGKOOKグッズDVD円盤ハピエバペンミファンミ
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