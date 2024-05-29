ジャック　PCエンジンDUO本体一式

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商品詳細
内容物PCエンジンDUO本体コントローラー DUOタイプACアダプターモノラルケーブル 代替え品状態、動作確認本体は通電⚪︎、ヒューカード動作○、CD動作○、ヘッドホン端子は音楽は聴けますが、ボリューム変更が✖️昔の機種のため、汚れ、キズがあります。梱包はビニールに入れ、プチプチに包みます。ご購入の際のご注意が、プロフにありますので、お手数をおかけし、申し訳ありませんがご確認をお願い致します。問い合わせなどありましたらお気軽にご連絡ください、よろしくお願い致します☺︎発送がお急ぎの方はご相談ください☺︎他にもスーファミ、PCエンジン、ファミコンなどのレトロゲームなど出品していますので、よろければご覧ください。複数購入割引もしてます。
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