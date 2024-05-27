「性法・大学・民法学――ポスト司法制度改革の民法学」(2019年12月23日)大村 敦志(学習院大学教授)／著定価8,250円（本体7,500円）ISBN978-4-641-13823-0#大村_敦志#法_教育#民法#私法#司法_改革#本#社会／法律保管状態については「目立った傷や汚れなし」という状態です。落丁、書込み等はございません。基本的にお値下げ交渉等は対応いたしかねます。また、返品もお受けできません。ご了承のほどお願いいたします。なお、素人保存のため、気になる方はご遠慮ください。迅速にご対応いたしますので、宜しくお願いいたします。



性法・大学・民法学 -- ポスト司法制度改革の民法学



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