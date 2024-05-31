Nintendo 3DS ミスティピンク【動作確認済】❶

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商品詳細
Nintendo3DSミスティピンク【動作確認済】❶本体、4GBのSDカードの出品です。【タッチペンあります】充電器、ソフトは付属しません。ソフトを入れて動作確認致しました。画像をご覧ください。目立つキズなく美品です。
http://narcologia.ru/goods/cotton611061.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral242032.html
http://narcologia.ru/goods/Addict581718.html
ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】
ニュースリリース : 2011年9月13日
任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円
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未使用保管品 任天堂 Nintendo 3DS ミスティピンク | labiela.com
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