ハチミツ健康法　ハチミツ料理147種＊渡辺孝・清水美智子＊真珠書院　　#画文堂

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ハチミツ健康法 ハチミツ料理147種＊渡辺孝・清水美智子＊真珠書院＊昭和57年6月発行＊単行本ソフトカバー/カバー縁角イタミ少有その他古いものですので、経年並みの使用感、劣化、キズ、変色、ヨゴレはご容赦ください。パラパラとめくった程度の確認ですが、線引き書込み押印はございません（軽微なものの見落としはご容赦ください）。送料込みの価格ですので、発送方法はお任せください（営業所留めは対応不可です）。☆ご検討ご購入前に「プロフィール」一読よろしくお願いいたします。#画文堂＊専門書6914