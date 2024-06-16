小沢健二 LIFE レコード LP

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小沢健二 life 12inch レコード-

細かい説明は不要の小沢健二の名盤LIFEアナログレコードです。【TOJT-8495】発売当初購入し、レコード棚にて大切に保管していた為、目立ったダメージなく状態は良い方かと思います。★自宅保管・中古品の為神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム・ノーリターンをご了承の上、中古レコードにご理解ある方のみご購入をお願い致します。#小沢健二#LIFE#LP#レコード#渋谷系