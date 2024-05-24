ダヤン コーヒーミル セット

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商品詳細
わちふぃーるどの可愛いダヤンのコーヒーミル他カフェグッズ5点セットです。○カリタコーヒーミル（クラシカルデザイン）ミニミル1〜2杯分非売品○ホテルランチョンマットサイズ約30×45センチポリエステル100%1320円の品○ネコ耳カトラリーセット1100円の品○ミニマグカップ非売品○ミニプレート非売品＊いずれも新品ですが、自宅で保管していたので細かな点が気になる方はご遠慮ください。＊バラ売りはいたしません。
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