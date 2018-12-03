プレイステーションクラシック

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商品詳細
外箱を開け、本体の包装が閉じていることを確認して戻し、それ以降は触らず保管しておりました。開封済みですが、新品未使用でございます。SONY他ゲーム機本体color:GRAYポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/moisture385869.html
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