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英語小説 デヴィッド・ゲメルの小説8冊セット
商品番号 P60586909207
商品名

英語小説 デヴィッド・ゲメルの小説8冊セット
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,212 円
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商品詳細

「WHITEWOLF」「AuthorofwhitewolfLEGEND」「THELEGENDOFDEATHWALKER」「IRONHAND'SDAUGHTER」「HEROINTHESHADOWS」「DRUSSTHELEGEND」「WINTERWARRIORS」「WAYLANDERⅡ」DAVIDGEMMELL(デヴィッド・ゲメル)定価：-以上の英語小説8冊セット。本の外観部にキズ汚れ(写真1〜6)、ページ端にやや小キズがある個体があります。それ以外の本編中はキレイです。通読には問題ありません。#乙剣と魔法の世界#乙小説作家デヴィッド・ゲメルによるファンタジーノベル。全編英語で書かれています。◾️スペック商品名：デヴィッド・ゲメルの小説8冊セットカテゴリー：ファンタジーノベル作者：デヴィッド・ゲメルタイプ：ソフトカバー言語：全冊英語冊数：8冊
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