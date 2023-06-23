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キタニタツヤ 青のすみか メガジャケ CD+Blu-ray
商品番号 U29741307167
商品名

キタニタツヤ 青のすみか メガジャケ CD+Blu-ray
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,033 円
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商品詳細

*初回生産限定*キタニタツヤ　青のすみか*CD,Blueray*アニメ描き下ろし12inchLPレコードサイズジャケット*両面メガジャケ(24cm×24cm)五条悟、夏油傑イラスト*書き下ろしCDジャケットサイズカード特典《収録内容》[CD]M1.青のすみかM2.素敵なしゅうまつを！M3.ラブソング(cover)M4.青のすみか–Instrumental[Blu-ray]OneManTour“UNKNOT/REKNOT”LiveatZeppDiverCity(TOKYO)2022.10.15目立った傷、汚れはないと思いますがあくまで自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮ください。外袋を新品にしてプチプチに包み段ボール箱で発送致します。万が一、輸送中の破損があった際はご評価の前にご連絡ください。よろしくお願いします。キタニタツヤ、待望の新曲はTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」OPテーマ
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