ナムコ FCカセット 6タイトルセット

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商品詳細
ファミコンnamcoの6タイトルセットになります。ギャラクシアンゼビウスドルアーガの塔スターラスタードラゴンスピリットマクロスの6タイトルになります。カセットのみになります。取説等の付属品はありません。状態は写真にてご判断をお願い致します。検証用に使用していたFC互換機が故障してしまったので検証していません。というわけでジャンク扱いにてご納得頂ける方のみ宜しくお願い致します。コレクションに如何でしょうか？ファミコンFCファミリーコンピュータ任天堂レトロゲーム
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