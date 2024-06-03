未使用・未開封　DVD 上野樹里/沢田研二　幸福のスイッチ

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#トルネコ商店の邦画←ポチッとね♪♪↑↑その他多数出品中↑↑#複数枚購入割引特典有り#上野樹里#沢田研二タイトル:幸福のスイッチ※記念品として贈られたDVDです、未開封・未使用です、宜しくお願いします。商品紹介家族の絆はプラスとマイナス。くっ付いたり、離れたり。お客様第一!で儲けは二の次の電気屋の父と、そんな生き方が理解できなくて反発する娘。和歌山県田辺市を舞台に、ガンコ親父と三人姉妹の家族愛を明るく優しく、じんわり暖かく描き出した日本映画が誕生!主演は「スウィングガールズ」「のだめカンタービレ」の上野樹里。共演に本上まなみ、沢田研二。監督は期待の新人女性監督・安田真奈。実際に約10年間電気メーカーに勤めた経験と、3年に渡る綿密な取材により「小さな電気屋」を巡る濃密な人間関係を丁寧に描きます。