専用出品　『超時空要塞マクロス』パッケージアート集

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商品詳細
「『超時空要塞マクロス』パッケージアート集」ビックウエスト/小学館クリエイティブ一読した後、暗所で保管しておりましたので、見たところ、日焼けなどはございません。初版です。即購入ＯＫです。プラモデルマクロス
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