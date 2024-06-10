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専用出品　『超時空要塞マクロス』パッケージアート集
商品番号 N95067384356
商品名

専用出品　『超時空要塞マクロス』パッケージアート集
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「『超時空要塞マクロス』パッケージアート集」ビックウエスト/小学館クリエイティブ一読した後、暗所で保管しておりましたので、見たところ、日焼けなどはございません。初版です。即購入ＯＫです。プラモデルマクロス
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