Nintendo switch（有機EL）本体　JCネオンカラー

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☆ご覧いただきありがとうございます☆☆美品☆【NintendoSwitch】有機EL本体 JCネオンカラー店舗印有り(2022.10)レシート無し中身は全部そろっています。写真には写ってないですが、充電器もあります！※動作確認済み※素人保管ですので完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい_(..)_どうぞよろしくお願い致します。