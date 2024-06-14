リアルアーケードPro.V HAYABUSAアケコンPS5もOK

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HORIPS4-046リアルアーケードPro.VHAYABUSAアーケードコントローラーcolor:BLACKアナログスティック有ゲームパッド形状:ジョイスティック伝送方式:有線連射機能有#ホリ#HORIレバーは三和製レバーに交換済ガイドも八角ガイドへ変更済隼レバーと四角ガイドも付けますPS5ストリートファイター6で動作確認済。あくまでも中古品ということでNCNRでお願いします。すり替え防止の為、購入後の返品はお受け出来ませんのでご購入の際は、写真にて状態を確認頂き、納得の上、ご購入をお願いします