リアルアーケードPro.V HAYABUSAアケコンPS5もOK

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商品詳細
HORIPS4-046リアルアーケードPro.VHAYABUSAアーケードコントローラーcolor:BLACKアナログスティック有ゲームパッド形状:ジョイスティック伝送方式:有線連射機能有#ホリ#HORIレバーは三和製レバーに交換済ガイドも八角ガイドへ変更済隼レバーと四角ガイドも付けますPS5ストリートファイター6で動作確認済。あくまでも中古品ということでNCNRでお願いします。すり替え防止の為、購入後の返品はお受け出来ませんのでご購入の際は、写真にて状態を確認頂き、納得の上、ご購入をお願いします
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