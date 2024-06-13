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商品詳細
即購入可、通常24時間以内に発送します。雨の日でもヨレヨレにならないよう、フィルム＋ダンボールでしっかり梱包させていただきます。経年変化の少ないきれいなお品物です。希少性、中古品にご理解ある方へ。関連書籍を出品中ですのでよろしくお願いします。#trinity農業 ほか「ネギ・ニラ・ワケギ・リーキ・やぐら性ネギ」農文協定価:￥9048＊深夜早朝でもご遠慮なくご購入ください＊他の商品と同時購入でお値引きさせていただきます＊交渉中でも購入者を優先させていただきますのでご了承ください＊最適・最安の匿名発送で出品していますが、他の方法をご希望の方はコメントにてご連絡ください＊出張などで発送を休む場合はプロフィール名にてお知らせします＊フォロー大歓迎です#農文協#本#産業／農業・林業#book#農業
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