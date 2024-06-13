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新品未開封　蒼き狼と白き牝鹿　元朝秘史　KOEI 激レア封印テープ付　希少品
商品番号 A99524533047
商品名

新品未開封　蒼き狼と白き牝鹿　元朝秘史　KOEI 激レア封印テープ付　希少品
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 21,414 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数多くある中から御覧いただきありがとうございます。ファミコンソフト新品未開封蒼き狼と白き牝鹿　元朝秘史KOEI光栄コレクション放出します。とても珍しい希少な封印テープが剥がされていない中々お目にかかれない状態の良い品です。新品、未開封品、希少品よって中身は確認しておりません。古いものですので経年劣化等含め、画像をご確認のうえ中古品にご理解のある方のみよろしくお願いします。#ファミコン#レトロゲーム#FC
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