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齋藤飛鳥　潮騒　セブンネット限定表紙　シュリンク
商品番号 G35634816472
商品名

齋藤飛鳥　潮騒　セブンネット限定表紙　シュリンク
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元乃木坂46の齋藤飛鳥さんの1st写真集　潮騒セブンネット限定版表紙のシュリンク未開封品です。購入したのち暗所にて保管しておりました。5年以上前の品になるためスレや傷などがある場合がございます。未開封のためポストカードが中に同封されております。#齋藤飛鳥#潮騒#乃木坂46
http://narcologia.ru/goods/reproduce969655.html
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