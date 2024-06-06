齋藤飛鳥　潮騒　セブンネット限定表紙　シュリンク

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商品詳細
元乃木坂46の齋藤飛鳥さんの1st写真集 潮騒セブンネット限定版表紙のシュリンク未開封品です。購入したのち暗所にて保管しておりました。5年以上前の品になるためスレや傷などがある場合がございます。未開封のためポストカードが中に同封されております。#齋藤飛鳥#潮騒#乃木坂46
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http://narcologia.ru/goods/capitation808308.html
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