齋藤飛鳥　潮騒　セブンネット限定表紙　シュリンク

元乃木坂46の齋藤飛鳥さんの1st写真集 潮騒セブンネット限定版表紙のシュリンク未開封品です。購入したのち暗所にて保管しておりました。5年以上前の品になるためスレや傷などがある場合がございます。未開封のためポストカードが中に同封されております。#齋藤飛鳥#潮騒#乃木坂46



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