ヨルシカ 盗作 初回限定盤 カセットプレイヤー付き

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商品詳細
ご閲覧頂きましてありがとうございます。一度中身の確認のため開封しましたが、使用しないまま自宅で保管していました。発送はプチプチに包んでメルカリ便にてお送りします。バラ売り×お値下げ交渉×よろしくお願いいたします。#ヨルシカ#アルバム#初回限定盤
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