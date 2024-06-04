プレステ2 PS2 ソフト まとめ 大量 セット 提督の決断Ⅳ(未使用) など

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ご覧いただきありがとうございます。画像に写っているものが全てです。状態は主に美品ですが〜スレ、キズ、説明書無しの商品もあります。ディスクのみ:現状品のためジャンク扱い。提督の決断Ⅳはシュリンクの封が切れてます。早い者勝ちなので、即購入\u0026他の方と交渉中の商品\u0026値下げ後の割り込み購入もOKです。付属品・状態・商品名・サイズ等の詳細は画像からご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。購入する場合は出品者プロフィールの《注意事項》のご確認をお願いいたします。#プレイステーション#PlayStation#ゲーム#ゲームソフト