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悲恋の曲クロイシェルソナタトルストイ作　原久一郎訳　昭和22年初版　東京柏書店版
商品番号 F29740398067
商品名

悲恋の曲クロイシェルソナタトルストイ作　原久一郎訳　昭和22年初版　東京柏書店版
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#悲恋の曲#クロイシェルソナタ#レフトルストイ#トルストイ作#ソビエト社会主義共和国連邦#原久一郎訳　#昭和#古本#ロシア昭和22年3月20日印刷昭和22年3月25日発行当時定価　35圓配給元　#日本出版配給株式会社全223ページ大変古い本です。焼け、色落ち、シミ、変色あります。デリケートな方のご購入は、お控えください。添付写真で、ご確認ください。#トルストイの短編小説#ベートーヴェン#ヴァイオリンソナタ第9番
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