リーメント ごはんま〜だ?! 6種 バラ売り可 購入はコメント必須 ミニチュア

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リーメント ぷちサンプルシリーズ2005年に発売されて現在は販売終了しているようです。それぞれ各1200円です。専用をお作りしますのでコメントください。外箱なし個包装ビニールは開封済みです。何品か紛失した部品がございます。画像でご確認ください。長年自宅暗所にて保管していました。一度人の手に渡ったものですのでご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。ぷちサンプル、食品サンプル、ミニチュア、ドールハウス、料理、カレー、エビフライ、梅酒、カツ丼、焼きそば、ロールキャベツ、煮豚と煮卵、牛乳かん、ポテトサラダ、ぬかみそ、ピザトースト、とろろ、すりごま、焼き餃子、焼き魚などお好きな方に丁寧に梱包して発送させていただきます。コメントいただけましたら幸いです。