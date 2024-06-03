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送料無料♪ YAMAHA ヤマハ　クラリネット　YCL-27
商品番号 L52657565357
商品名

送料無料♪ YAMAHA ヤマハ　クラリネット　YCL-27
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 6,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー→YAMAHA(ヤマハ)商品→クラリネット型番→YCL-27動作→動作確認済み軽くですがキィ洗浄、磨き、管体や音孔内のクリーニング済み、割れなどもありません♪付属品はハードケース、マウスピース、リガチャー、取扱説明書※1枚目写真が全てになります個人的主観になりますが、状態は悪くなく、あくまでusedになりますので傷、汚れ、使用感などはあるので新品同様をお求めの方はご遠慮下さいませ。使用感等は個人の感性にもよりますので神経質な方はご遠慮下さいませ。発送はハードケースに入っているのでプチプチなどの梱包にて発送となります種類···クラリネット#木管種類···クラリネット
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