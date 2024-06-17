学研まんが 伝記シリーズ 7冊 [稀少]

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商品詳細
稀少の古本です♪☆聖徳太子☆ベーブ＝ルース☆エジソン☆ノーベル☆シートン☆リンカーン☆ナポレオン経年保管の為、ネームの書き込みや日焼けにより色褪等傷みごさいますが、通読には支障ありません。中古品で充分ご理解の程、宜しくお願いします。
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