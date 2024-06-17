RWA HORI　ハンコン　PS4/PS3/PC対応

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商品詳細
こちらで購入し、PS4GT7にて問題なく使用していました。新しいものを買った為出品致します。付属品は写真に映るもののみです。入っていた箱に入れ発送致します。元々箱に多少破れがありますが防水、衝撃対策をして発送させていただきます。箱の状態があまりよろしくない為『やや傷や汚れあり』とさせていただきます。値下げ不可#PS4#ハンコン#ハンドルコントローラー#HORI#ホリ
http://narcologia.ru/goods/evaporation231124.html
http://narcologia.ru/goods/displease47631.html
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