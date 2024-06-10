ALDIOUS 1stシングルDefended Desire(廃盤)※直筆サイン

数ある出品の中から、ご覧頂きまして誠に有難うございます。Aldiousファンの方々に、1stシングルDefendedDesire(廃盤)※HMVによる、\"メンバー全員の直筆サイン入り生写真\"～これまで収集してきたFC限定のオフィシャルCDの出品です！1)2010,7月リリース1stシングル「DefendedDesire」・・・RAMIvocal2)2011,4月リリース2ndシングル「Mermaid」3)2012,11月リリース3rdシングル「WhiteCrow」※DVD付・・・ReNOvocal4)2013,10月リリース4thシングル「Dominator、IDon’tLikeMe」※DVD付5)2014,5月リリース5thシングル「OtherWorld」※DVD付6)2015,7月リリース6thシングル「dieforyou／Dearly／BelieveMyself」※DVD付7)2016,10月リリース7thシングル「FemaleWarrior／ノスタルジック／fragile」※DVD「FemaleWarrior」＋「THEEND」＋「Re:fire」のＭＶ収録バージョンと※DVD「fragile」＋「fragile(MAKING)」＋「SWEETTEMPTATION」のMV収録バージョン2010,10月リリース1stアルバム「DeepExceed」、2011,10月2ndアルバム「Determination」、2013,5月3rdアルバム「DistrictZero」、2014,6月4thアルバム「DazedandDelight」、2015,12月5thアルバム「RadiantA」、2017,5月6thアルバム「UnlimitedDiffusion」、2017,11月ミニアルバム「WeAre」※ジャケット違い２種類などなど写真でご確認を\u003c(__)\u003e以上合計24枚(デビュー後のシングル、アルバム、ファンサイト限定CDなど)又、ノンクレームノンリターンでキャンセル、返品は一切お受け致しません❕尚、早急な対応を希望しておりますので、24ｈ以内にご連絡を頂けない方のご入札は固くお断りもう押し上げます。



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